Cavani l’ex agente: “Osimhen da valutare in Serie A, ma è un potenziale crack. Su Lozano...”

L'ex procuratore di Edinson Cavani Claudio Anellucci è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sul nuovo acquisto del Napoli Victor Osimhen: "Osimhen? Cifre importanti, è un'operazione lungimirante. È un profilo interessantissimo, ma da valutare in Serie A, perché è un campionato diverso dalla Ligue 1. Può diventare un crack, ma anche 'solo' un ottimo giocatore. Il Napoli farà di tutto per vendere Lozano, che a quelle cifre non avrei preso. Petagna sarà merce di scambio, non lo vedo titolare in azzurro, certe magliette pesano, un conto è giocare alla Spal e un altro al Napoli, con tutto il rispetto non è all'altezza.