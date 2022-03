Cavasin: “Maradona? Non paragonabile a nessuno del pianeta Terra, era di un’altra dimensione”

"Uno non paragonabile a nessuno del pianeta Terra, era di un’altra dimensione, inarrivabile per chiunque”.

Il tecnico del Barisardo, Alberto Cavasin, è intervenuto a “Febbre a 90”, su Vikonos Web Radio/Tv. “Il calcio italiano? Sinceramente è vero che ormai non siamo il campionato più bello del mondo, sono diminuiti gli introiti, non prendiamo i giocatori più bravi del panorama internazionale, oggi prendiamo quasi gli scarti della Premier, un tempo avevamo Zico all’Udinese, Francescoli al Cagliari. Per non parlare di Diego Armando Maradona, che ho affrontato con Cesena e Bari, uno non paragonabile a nessuno del pianeta Terra, era di un’altra dimensione, inarrivabile per chiunque”.