CdS, Giordano: "Il Napoli deve reagire, qualcosa può ancora succedere in campionato"

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live': "Lecce? Per mezzora il Napoli ha fatto una buona partita, ha creato, ha dato l'impressione di essere presente, poi si è smontato da solo, anche a causa di un'involuzione della manovra. La ricerca di Gattuso credo sia di un calcio nelle corde di quei tre giocatori, soluzioni ed inventiva per il talento. Mertens ha cominciato a trovare la condizione, è chiaro che bisogna anche far riposare Milik, anche perchè fra quattro giorni si gioca di nuovo. E' anche il momento delle scelte. Ancora qualcosa può succedere in campionato, non ottica Champions ma in prospettiva Europa League che è ancora più o meno abbordabile. Il Napoli deve reagire, non è possibile continuare a vivere una stagione del genere per giocatori di quel livello".