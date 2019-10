CdS, Giordano: "Napoli indietro rispetto alle aspettative, ma ora si può solo migliorare"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Per rendimento, il Napoli è indietro rispetto a quelle che erano le aspettative. Non dobbiamo tuffarci nel catastrofismo, ma c’è stato poco bel Napoli. Forse solo contro il Liverpool ci siamo esaltati, ma nonostante abbia fatto il minimo, il Napoli si trova quasi qualificato in Champions e quarto in classifica quindi si può solo migliorare. Il Napoli non si è reso conto di quanto sia competitivo: è stato ed è una fusione straordinaria tra talenti che isolati rientrano nella normalità, ma che insieme testimoniano la grandezza della squadra”.