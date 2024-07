CdS, Salvione: "Il Napoli ha cambiato idea sui difensori grazie a Bielsa"

vedi letture

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Il giornalista ha parlato della vicenda Hermoso-Napoli e sulla possibilità di vedere Federico Chiesa in azzurro.

“In questo momento, il Napoli sta facendo ragionamenti diversi sulla difesa. L’esperimento positivo fatto da Bielsa, in Copa America, credo abbia fatto cambiare idea sui difensori. Sulla carta, il Napoli ha ancora cinque centrali, escludendo Ostigard e potendo impiegare Olivera e Di Lorenzo come braccetti. Dunque, il club considera il reparto completo. Vedremo se cambierà qualcosa con altre uscite” Ostigard accetterà il Rennes? “Sembra orientato ad accettare. C’è da aspettare che la situazione si concretizzi” Si interverrà sulla fascia sinistra? “Bisogna sempre considerare che Olivera può giocare anche esterno. La rosa, al momento, è più che completa. Anche Mario Rui, al momento, è ancora azzurro. Alla base di tutto, poi, c’è sempre da considerare la questione della lista. Ad oggi, non si riesce a completare la quota di giocatori formati nel club. Se cominciano a sbloccarsi le uscite, qualcosa potrebbe cambiare” Dunque, in considerazione che il Napoli dovrà inserire quattro giocatori cresciuti del vivaio, anche la partenza di Contini per Bari potrebbe essere bloccata? “Magari hanno in mente altre soluzioni per il terzo portiere. Tuttavia, l’ideale sarebbe impiegarvi un giocatore cresciuto nel vivaio. Alla grande platea dei tifosi queste dinamiche sono sconosciute, ma vanno tenute in considerazione. Vedremo quale sarà la scelta su Contini.

Sull'acquisto della Roma di Soulè e su Federico Chiesa

“L’affare Soulè è in chiusura e, dunque, non credo che la Roma possa andare su Chiesa. Quello per l’argentino è un investimento importante per il club giallorosso. Se arriverà anche il centravanti, l’attacco diventerà difficile da arginare. Chiesa è stato sondato ma, anche per una questione anagrafica, è stato preferito l’argentino” Sull’esterno bianconero potrebbe andare il Napoli con decisione. “Il Napoli, nel ruolo di Chiesa, ha Kvara, Politano, Ngonge e Raspadori. Per questi giocatori, ad oggi, non ci sono cessioni imminenti. Per Ngonge, acquistato soltanto pochi mesi fa, servirebbe una offerta che eguagli la cifra di acquisto. Se dovesse esserci una uscita, si potrebbe pensare ad operazioni in entrata in questo ruolo. Si è parlato di David Neres, così come di Berardi” La cessione di Osimhen non si è ancora sblocccata. “Non ci sono offerte che soddisfino la richiesta del Napoli. Si cerca di trovare una soluzione, con i vari intermediari, che al momento, però, non c’è. Può succedere ancora di tutto ma, volendo fare una previsione, alla fine Osimhen andrà via. Naturalmente, più passano i giorni, più diventa complicato. Con il tempo, le pretendenti potrebbero esigere uno sconto sulla valutazione”

Su Lukaku e una probabile permanenza con Osimhen

“Non credo. Sono curioso di vedere quanto De Laurentiis investirà su Lukaku in caso di cessione del nigeriano, conoscendo le dinamiche del mercato in entrata degli azzurri”

Infine su Brescianini per il centrocampo

“Se uscisse Gaetano, il Napoli potrebbe interessarsi al giocatore del Frosinone. La sua valutazione potrebbe aggirarsi sui 10 milioni. Il Napoli lo sta corteggiando da tempo, è un profilo che si ritiene all’altezza. Il procuratore del calciatore è Riso e, dopo l’operazione Buongiorno, posso dare un vantaggio ai partenopei rispetto all’Atalanta”