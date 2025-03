CdS, Salvione: "Il rientro di Neres aiuterà due big e a ritrovare la normalità"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: “Neres o Raspadori, il Napoli sta sfogliando la margherita ora. Il 4-3-3 garantisce una manovra più fluida, ma il momento di forma di Raspadori è straripante ed è difficile lasciarlo fuori ora. Il Napoli non ha ansie per il rientro dei nazionali, se non per Olivera che rientrerà per ultimo dall’Uruguay e avrà un impegno difficilissimo in Bolivia. Difficilmente lo vedremo in campo dal 1’.

Conte ha in mente il ritorno al 4-3-3, ma le valutazioni saranno fatte giorno per giorno. Neres è il giocatore più forte del Napoli per qualità e imprevedibilità. Dà un contributo avanti che in pochi garantiscono ora, il suo rientro aiuterebbe Lukaku al centro e riportare Politano più avanti e senza troppi compiti difensivi. Raspadori esalta maggiormente Lukaku, ma il brasiliano aiuterebbe di più a ritrovare la normalità. Poi possono anche convivere Neres e Raspadori in una sorta di 4-2-3-1, ma poi dovresti sacrificare uno dei big a centrocampo. Magari è più una soluzione da partita in corso, non credo lo vedremo dal 1’ contro il Milan. Futuro Conte? È concentrato sul finale di campionato. Sarri lo ha detto: ho parlato con Antonio e mi sembra un allenatore innamorato di un popolo e di una città. Sogna di regalare lo Scudetto al Napoli e ci proverà fino alla fine. C’è una società che ha in previsione un mercato poderoso in estate e c’è un tesoretto già messo da parte: non vedo perché Conte dovrebbe lasciare questa piazza”.