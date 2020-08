Ceccarini: "Il Napoli ha il 'sì' di Reguilon e punta al prestito oneroso con diritto di riscatto"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel suo consueto editoriale del sabato: "Infine sono sempre più intensi i contatti con il Real Madrid per Reguilon. Il laterale sinistro in questo momento è in pole position. Il Napoli ha già il si dello spagnolo ma non quello di Florentino Perez, che chiede almeno 20 milioni di euro. Il Napoli invece punta ad un’altra soluzione: un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto. La trattativa va avanti".