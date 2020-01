Celta Vigo, Garcia: "Mercato? Spesso si pensa più a se stessi che alla squadra"

Domani il Celta Vigo torna in campo per affrontare l'Osasuna. Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore Oscar Garcia ha risposto a una domanda relativa al futuro di Stanislav Lobotka che è ad un passo dal Napoli ma è andato anche oltre affrontando il tema mercato: "Possono esserci sempre persone che pensano più a se stessi che al bene della squadra". Chiaro, a quanto pare, il riferimento a Lobotka, che in queste ore spinge per trasferirsi in azzurro...