Cesarano: "Ancelotti non hai mai schierato il 4-3-3, a Torino 4-1-4-1"

La storica firma del Corriere dello Sport Rino Cesarano attraverso il proprio account Facebook ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli ha lavorato per tutta l'estate ad un determinato sistema di gioco, all'interno del quale non sono previsti i movimenti del modulo 4-3-3. Quindi anche se sembra un 4-3-3, non potrà mai essere definito tale. Ancelotti l'ha anche spiegato dopo Torino. Semmai, è stato applicato non bene il 4-1-4-1 per l'approssimativa condizione di alcuni singoli. Ma questo è un altro discorso".