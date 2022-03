Cesarano: "Ancelotti? Pesarono più le sue indicazioni sul mercato, penso a tre nomi"

Il giornalista Rino Cesarano commenta le voci su Ancelotti sui social

Il giornalista Rino Cesarano commenta le voci su Ancelotti sui social: "Nessuno ha mai messo in discussione le sue capacità professionali, bensì la resa alla guida del Napoli. E per quanto mi riguarda, pesano più le indicazioni in campagna acquisti (James Rodriguez, Lozano e Fabian Ruiz, tanto per citarne tre) che pure il piazzamento in classifica, il gioco espresso o anche l'ammutinamento. Ripeto, trovo inutile riparlarne. Serve a niente. Andatevi a ripassare le indicazioni fornite da Benitez".