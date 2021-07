Cesarano: "Il ritorno di Bakayoko potrebbe favorire la trattativa per Emerson"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano: “E’ ancora un po’ presto per capire quale sarà l’assetto tattico di Spalletti. Il nuovo tecnico del Napoli ha delle buone idee ed è capace di disegnare nuovi ruoli ai calciatori, ricordiamoci quello che ha fatto con Perrotta e Totti alla Roma. Aspettiamo e vediamo cosa accadrà soprattutto a Castel di Sangro, l’attesa per il progetto nuovo c’è ma bisogna avere un minimo di pazienza.

Le dichiarazioni di Spalletti? Sono distensive da parte di un allenatore navigato che sa che peso hanno le parole, per quello ha detto di credere nell’organico attuale. E’ chiaro che si aspetta qualcosa da parte del mercato, ha dimostrato una padronanza di comando che lascia ben sperare. Il Napoli non ha visto il comando quando c’erano Ancelotti e Gattuso, il club ha bisogno di un allenatore di peso.

Mercato Napoli? C’è una sintonia tra Spalletti e Giuntoli scoppiata negli ultimi giorni, sicuramente si sono parlati e il ds si sta già movendo sul mercato. Non dimentichiamoci che a Spalletti piace muoversi un po’ da manager all’inglese suggerendo i giocatori, come ha già fatto allo Zenit e all’Inter. Avendo anche l’esempio passato di Benitez, questo mi lascia ben sperare anche se sono un po’ perplesso del nome uscito in queste ore di Bakayoko. Forse questo ritorno potrebbe essere una condizione per sbloccare la trattativa con il Chelsea per Emerson Palmieri, potrebbero così arrivare entrambi i giocatori. Al posto del centrocampista del Chelsea però preferirei un giocatore di maggiore personalità, che sappia comandare la squadra in mezzo al campo. Emerson ha già una certa sintonia con Insigne in Nazionale, penso che alla fine un’intesa col capitano si possa trovare e quindi sono ottimista per il suo rinnovo. Conosciamo bene le schermaglie di De Laurentiis e quindi il problema non quello, l’unico problema è quello di sgravarsi di qualche ingaggio pesante per il Napoli per così poi poter eventualmente venire incontro a Insigne. Lorenzo è un giocatore che fa la differenza e ti può dare quella imprevedibilità, per il Napoli non sarebbe facile sostituirlo”.