Cesarano: "Llorente operazione intelligente, ha esperienza internazionale e Milik sarà tranquillo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rino Cesarano, facendo il punto sul mercato del Napoli e la sfida di domani: "Llorento è preso. Il Napoli aveva il dovere di tentare fino all'ultimo per Icardi, è stato il corteggiatore più convinto e quello con le proposte più concrete all'Inter ed al giocatore. Non aveva la necessità, ma c'era un'opportunista da cogliere, s'è però stancato di attendere e quindi ha chiuso per Llorente. Io sono contrario a giocatori di un certa età, ma firma un biennale non troppo dispendioso ed è uno con esperienza internazionale e farà stare tranquillo Milik. E' un'operazione intelligente. Maurito se ne pentirà amaramente, all'Atletico credo farebbe numero, non il numero 1 in una città che stravede per gli argentini".