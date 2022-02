Chelsea, Jorginho: "Felice ed emozionato per il mio grande amico Kalidou"

Alla vigilia della semifinale del Mondiale per club, il centrocampista del Chelsea, Jorginho, ha parlato ai microfoni della FIFA: "Se sono felice per Edouard Mendy che ha vinto la Coppa d'Africa l'altra sera? Sono davvero contento sia per Mendy sia per Kalidou Koulibaly, che sono grandi amici. Vederli felici, vederli vincere, rende felice anche me. Sono davvero emozionato per loro!".