Chelsea, Jorginho: “Il Napoli non mi sorprende, felice per loro. Paura? No, rispetto”

Jorginho, centrocampista del Chelsea, autore del primo gol contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo la vittoria di San Siro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jorginho, centrocampista del Chelsea, autore del primo gol contro il Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo la vittoria di San Siro. Tra i tanti temi toccati anche un passaggio sulla sua ex squadra, il Napoli: "Il Napoli di Spalletti? Sorpreso no. Stanno facendo molto bene, sono felice per loro. Paura? No. Rispetto sì, specie per chi sta facendo bene. Con la paura non si vince niente".