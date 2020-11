Chiacchio al CdS: "3-0 a tavolino Reggiana senza -1 apre spiraglio per il Napoli"

La sentenza su Salernitana-Reggiana potrebbe aprire spiragli per il Napoli nella querelle giuridica con la Juventus. Lo spiega l'avvocato Chiacchio, che commenta al Corriere dello Sport la sentenza del Giudice Sportivo della Lega Serie B - si legge -, pur applicando alla società emiliana la perdita della gara con il punteggio di 0-3 a tavolino, non infligge il punto di penalizzazione in classifica, espressamente previsto dall’articolo 53 comma 2 delle NOIF.

"Siamo soddisfatti per l’accoglimento parziale del ricorso che ha evitato la penalizzazione in classifica – sottolinea l’avvocato Chiacchio – un risultato già di per sé eccezionale. Questa sentenza può favorire il Napoli nella vicenda della gara con la Juve? Senza dubbio è un precedente che fa letteratura sicuramente per il punto di penalizzazione evitato. E può aprire spiragli anche per la revoca dello 0-3 e per la disputa della gara. Decisive le differenti disposizioni delle due ASL, nel caso del Napoli chiaramente precettive nel negare la trasferta a Torino".