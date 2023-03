Chiariello: “ADL ha un piano per tenere ancora un anno a Napoli Osimhen e Kvaratskhelia”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio , Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Passa, in maniera quasi disconosciuta, la vittoria dell’U19. Sono ragazzi del 2004 che si sono presentati in un girone difficilissimo per nulla favoriti, vista la Germania. Nell’U19 tedesca, ci sono elementi che hanno già giocato in Bundesliga e la Nazionale italiana l’ha battuta per 3-2. Ci sono squadre che sui giovani lavorano e puntano bene, non è un caso se, negli ultimi anni, la Roma ha avuto giocatori importantissimi. Ovvio pensare a Francesco Totti e De Rossi, ma anche Florenzi, Pellegrini, Zalewski, Giannini, Desideri e tanti altri arrivati in prima squadra arrivati dal settore giovanile della Roma che ha sempre prodotto giocatori importanti. La crisi dei giovani italiani non è di oggi. Nonostante le Primavere siano state saccheggiate da stranieri che hanno preso il posto di italiani, ci sono ragazzi forti che ho personalmente visto.

Il problema è che non hanno sbocchi, muoiono lì, in un campionato non competitivo come la Primavera, le società non li considerano, non li lanciano, li fanno marcire. Nel frattempo, i club per motivi fiscali, di mercato e di mercanti, hanno scelto in giro per il mondo e italiani non ce ne sono. Con questo andazzo, stiamo uccidendo il vivaio italiano e portando 6/7 squadre ai quarti di competizioni europee, vuol dire che è la rinascita della Serie A, non del calcio italiano. Questo diventerà sempre più un boomerang con una Federazione imbelle e debole completamente succube della Lega Calcio: non ne usciremo mai. Inoltre, bisogna smetterla di aggrovigliarsi la mente sulla Juventus. Le cose stanno andando esattamente come devono andare, quando sarà istituito il processo sulla manovra stipendi, state tranquilli che riguarderanno sempre questo campionato. L’incertezza è necessaria, inutile fare storie.

Per finire, pensate davvero che De Laurentiis abbia l’anello al naso? Non va da nessuna parte, non vende a nessuno, smettetela di mettere in giro voci che non esistono. De Laurentiis ha un piano per tenere a Napoli, probabilmente, ancora un anno Kvara e Osimhen. Lui e Spalletti sono consci e consapevoli che questo Napoli può aprire un ciclo. Godetevi il momento".