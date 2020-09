Chiariello: "ADL vuole Vecino gratis con stipendio pagato dall'Inter fino a novembre"

Umberto Chiariello è intervenuto a Super Sport su Canale 21: "Vecino? De Laurentiis lo vuole in prestito gratuito con diritto di riscatto e l'Inter dovrebbe pagargli lo stipendio fino a novembre dato che è infortunato. A queste condizioni la proposta è irricevibile e l'Inter non lo darà. Poi chissà, pur di sfoltire la rosa in un mercato senza soldi può succedere di tutto. Non penso sia ciò che serve, ma è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Ha fisicità, fa gol di testa, ma non è il mediano di posizione che serve al Napoli".