Chiariello: "Ancelotti perfetto, ha incartato Klopp. A campo aperto ci uccidevano. Ora 5 vittorie..."

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della prova di Liverpool: "La svolta può esserci dal punto di vista emotivo ed emozionale, non tattica perchè la difesa e contropiede serviva solo col Liverpool, come quando Allegri affrontò il Napoli di Sarri. Non potevi affrontarli a campo aperto e quindi devi aspettare e ripartire. Il Liverpool ci avrebbe ucciso a campo aperto, ma Ancelotti gli ha tolto gli spazi e c'è possibilità di far male. Il piano tattico è stato perfetto nel primo tempo, poi hanno accelerato nella ripresa e il Napoli ha portato a casa la pelle e Meret non ha fatto grandi parate. Carlo ha fatto quello che doveva, incartandola a Klopp, ora però mi aspetto le vittorie con Bologna, Udinese, Genk, Parma e Sassuolo".