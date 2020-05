Chiariello: “Attacco del Napoli totalmente da rifondare, un'incognita che preoccupa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Leggo notizie non proprio entusiasmanti, al di là dei conti in tasca fatti a De Laurentiis. Che il Napoli voglia trovare uno sponsor per i costi dei tamponi, ben venga, ma se questo è un ostacolo allora chiudiamo baracche e baracchelle. Ormai Mertens è sulla via di Londra, sempre più lontani, rivoluzione in attacco con 5 attaccanti in uscita tranne Politano e Insigne. E' preoccupante perché un attacco da rifondare è sempre un'incognita nel bene e nel male".