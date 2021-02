Chiariello: "Ci sono solo due allenatori che il Napoli può prendere in questo momento"

"Allegri non viene a Napoli". Lo ha detto a Campania Sport il giornalista Umberto Chiariello: "Gli unici che puoi prendere, se non vuoi usare il traghettatore, sono Benitez, che ha dato una sua disponibilità, oppure Spalletti, uno che sa impattare bene in corso d'opera. Lui con 3.5-4 milioni a stagione lo porti a casa. Sono loro gli allenatori di casa. Altrimenti aspetti la fine della stagione con tutti i guai che ne conseguono".