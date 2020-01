Chiariello: "Contro la Fiorentina bisogna fermare l'emorragia, qui devi dimostrare chi sei!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Non sono un profeta di sventure, sono stato troppo ottimista. Oggi si applica questa frase: "Hic Rhodus, hic salta", cioè "Qui è Rodi, qui salta", ovvero qui devi dimostrare chi sei. La Fiorentina è una partita che devi superare. Corsa a scudetto a 3, non si possono perdere punti, la Coppa Italia che è il vero obiettivo per il Napoli, e insieme alla Juve, la Lazio è una partita insidiosa. Questi tre punti contro la Fiorentina devono fermare l'emorragia, mi aspetto una squadra concentrata, senza paura, che non lasci spazi e che metta tutta la cattiveria agonistica come se fosse una finale di Champions".