Chiariello critica Buffon: "Dia l'esempio, non doveva baciare Dybala dopo il gol. I bambini..."

Intervenuto ai microfoni di Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha commentato le foto dei calciatori del Napoli in fila al supermercato martedì sera sul tardi: "Avrei evitato di mettermi in coda. I calciatori sono dei simboli e sono l'esempio. Se si dice di evitare gli abbracci, uno come Buffon, per quanto felice, con la sua enorme esperienza, il bacio a Dybala dopo il suo gol non lo dà, altrimenti il bambino che lo guarda in tv dice alla mamma: perché lui può dare il bacio e io no? Bisogna ragionare, i calciatori sono esempi e non essendo come Maradona, che era al di sopra di qualsiasi regola, onestamente non condivido questa loro precipitazione a comprare di tutto".