Chiariello: "Demme si è calato nel cuore dei tifosi. Insigne è un grande capitano"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello in merito alle vicende di casa Napoli: "Calmi con gli entusiasmi, si è rivista la squadra col cuore, i colpi di Insigne e Demme, ma il Napoli in campionato è in caduta libera e affronterà la Juventus. È faticoso andare controcorrente, ma devo farlo: successo estremamente importante, una speranza per l'Europa League, però se Gattuso avesse perso anche questa non avrebbe più avuto un futuro napoletano. Demme si è subito calato nel cuore napoletano, Insigne grande capitano, tifosi tornati e grande feeling, detto questo, non è successo niente: il campionato riparte. Arriva la Juventus al San Paolo e rischiamo la quinta sconfitta in sei partite. Abbiamo dato segnali importantissimi, ma il guado è da attraversare".