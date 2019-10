Chiariello: "Dobbiamo crederci, a Torino la madre di tutte le battaglie!"

Durante la diretta di "Punto Nuovo Show" il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della sfida di domani: "Il tempo di Ancelotti è stato lungo come incubazione di una squadra. Ha avuto un anno di tempo e bisogna dare atto che l'anno scorso non è mai intervenuto anzi ha anche avallato le scelte di mercato di De Laurentiis, avallando anche l'addio di Hamsik. Ma quest'anno? Lozano è una sua scelta, perchè ha detto di conoscerlo bene dal momento che ha commentato le partite in Messico. Ha voluto Elmas. Ha avallato la scelta di Di Lorenzo, adesso convocato in Nazionale, finora il miglior acquisto in assoluto; così come Manolas e Llorente, che è stata una battaglia di Ancelotti e Giuntoli per convincere De Laurentiis a fare quest'operazione per prendere un 34enne a parametro zero. Ora bisogna crederci, e se dobbiamo crederci a Torino il Napoli deve vincere perchè sarà la madre di tutte le battaglie!"