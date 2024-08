Chiariello: “Guerrieri in campo, in panchina e in società: 160mln spesi, mai accaduto prima"

vedi letture

"Stasera c’è stata un’inversione di tendenza in campo, la squadra ho dimostrato di voler combattere e battagliare".

Nel corso di ‘Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: "Conte in campionato conosce solo il risultato del 3-0, l’ha subito a Verona e l’ha consegnato al Bologna. Era una partita delicatissima, non c'è dubbio. Dopo un mese d'agosto cominciato molto male con tre partite di fila senza segnare, sconfitte in amichevole contro il Girona, in campionato contro il Verona e pareggio in Coppa Italia col Modena, si erano creati molti dubbi e malumori su questa nuova avventura di Conte al Napoli. II Bologna l'anno scorso ci ha dato 15 punti di distacco, é una squadra indebolita da tante assenze ma comunque con una chiara identità di gioco. II Napoli invece ha rivoluzionato tutto con Conte, principi di gioco completamente diversi e anche la mentalità possibilmente diversa. Quella che Conte dice che non si riesce a fare in poche giornate.

Era una gara complicata anche perché era la seconda partita senza un centravanti titolare. Nel frattempo, però, è successo anche un qualcosa d’importante. Dopo che De Laurentiis ha resistito per tanti giorni di andare a prendersi Lukaku, indipendentemente dalle sorti di Osimhen che ad oggi purtroppo non sappiamo quali siano, il Napoli non l’ha venduto nonostante qualcuno dica il contrario, a me non risulta, il futuro del nigeriano è nebuloso, ha sciolto gli indugi. Nei giorni scorsi c’è stato qualche pressing in società, qualche ragionamento che De Laurentiis ha fatto. Ad un certo punto ha dato mandato a Manna di prendere Lukaku a prescindere. II Napoli lo porta a casa con 30 milioni di euro. La famosa cifra di 30 milioni più 15 è una vera sciocchezza, il Napoli lo paga 30mln punto. Se dovesse rivenderlo nell'arco dei 3 anni di contratto che gli saranno fatti sfruttando il Decreto Crescita, in quel caso il Napoli dovrà riconoscere al Chelsea una percentuale sulla rivendita ad una cifra massima di 15 milioni di euro. Ma dato che starà a Napoli tre anni, questi famosi 15mln sono niente. Chi dice che lo poteva fare prima si dimentica che la clausola era di 44mln e il Napoli è riuscito ad abbassare.

Il Napoli non si è fermato qui. Dicono che Gilmour sia in arrivo, ma intanto ha giocato titolare con il Brighton e l'allenatore non vuole perderlo. Il Napoli ha chiuso l'operazione per 14-15mln, ha anche l’accordo col calciatore, ma al momento è in standby e non so se arriverà. Ma il Napoli è andato su McTominay, un corazziere da 1,90 e passa capace di far gol dal limite dell'area, quello che manca ai centrocampisti del Napoli. Insomma un vero big. Con 60 milioni e rotti, il Napoli si porta a casa due big come Lukaku e McTominay, dopo averne spesi già 107 milioni per Buongiorno, Neres, Rafa Marin. Se consideriamo i 20mln per Conte e il suo staff e che il Napoli non ha incassato niente, è fuori di 160 milioni. Quando dicevo che i soldi ce li abbiamo noi non scherzavo, a parte la boutade del sigaro con la quale mi divertivo ad enfatizzare questa cosa. Solo una società potente è in grado di mettere sul piatto tanti soldi come nessun altro. De Laurentiis quest’anno ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto nella sua storia. Ha comprato un centravanti anziano, si fa per dire, 31 anni, è andato a prendere due calciatori di 27 anni a 30mln cadauno, non è andato a cercarsi i prospetti come ha sempre fatto, a parte Rafa Marin. Buongiorno un difensore di 25 anni pagato 35+5, cioè ha veramente sposato la causa Conte. Prendere giocatori pronti per risalire, l’all-in di De Laurentiis è questo: dobbiamo risalire tra le prime quattro subito per poi puntare al titolo. Quando ve lo dicevo eravate impazienti, la sconfitta di Verona ci aveva buttato nella frustrazione più assoluta. Io mi permettevo di dire che il mercato non è finito, se poi arrivano davvero McTominay, Lukaku, che fate? Vi rimangiate le parole? Il mercato non è finito, i soldi ce li abbiamo e il Napoli intende fare la squadra.

Stasera c’è stata un’inversione di tendenza in campo, la squadra ho dimostrato di voler combattere e battagliare. Il possesso palla lasciamolo al Bologna, al famoso Vincenzo Italiano che a fine anno vincerà il campionato de possesso palla. Ma noi sappiamo che abbiamo i guerrieri in campo, il guerriero in panchina e il guerriero dei guerrieri in società: 160 milioni. I soldi ce li abbiamo noi. Mi fumo il sigaro…”.