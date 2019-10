Chiariello: "Il problema di Ancelotti è Lozano, ha sacrificato Callejon perché deve dare conto dei 50mln..."

Nel corso dell'editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della scelta di Ancelotti di schierare Lozano: "Il problema di Ancelotti personale è Lozano perché deve farlo giocare, dove può giocare ovvero sull'esterno. Non è una punta e avendo fatto spendere 50mln tra costo e commissioni, oggi deve dare risposte ad ADL e l'ha schierato al posto di Callejon che è insostituibile. E' stato imbarazzante, anche se è un giocatore forte, non di certo Vargas come qualcuno dice. Ora si mette sulla graticola della critica per davvero".