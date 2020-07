Chiariello: "Insigne riporta il concetto di capitano vero! Fonseca? Mi fa ridere..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Il Napoli a Gennaio precipitava in classifica, la Roma aveva 11 punti di vantaggio. Ora l'abbiamo agganciata e siamo pari negli scontri diretti. Il Napoli si è ripreso il suo battendo la Roma, meritando, mi fa ridere Fonseca che sostiene che il Napoli ha prodotto poco: nessun tiro nello specchio della porta da parte della Roma. Insigne riporta il concetto di capitano vero ed orgoglioso in questa squadra, che fa la differenza. Bisogna riprendere a vincere in trasferta, andare a battere il Genoa e credo che Gattuso con il suo turnover ponderato riuscirà a tenere a bada il Genoa e colpirlo nel momento giusto".