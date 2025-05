Chiariello: “Inzaghi, ti sei mangiato tre scudetti e fai silenzio stampa: miettete scuorno!”

vedi letture

Ai microfoni di Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo ‘Punto Chiaro’: “Napoli-Cagliari: l'Inter sta vincendo a Como, il Napoli sta vincendo 1-0 col Cagliari. Gaetano da fuori aria tira, Rrahmani si oppone con le braccia dietro la schiera, la palla sbatte sul braccio di Rrahmani e l'arbitro fa continuare a giocare. Interviene il VAR, magari il VAR di Paolo, il migliore, e alla AVAR ci sta Mazzoleni. Il VAR richiama l'arbitro. Chi vogliamo scegliere? Massa? Massa va al monitor, vede che Rrahmani aumenta il volume, muove un po' il braccio, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto ci va Viola che è subentrato nella ripresa, tira, Meret si tuffa, intuisce, non la prende e il Cagliari pareggia. Io non so come finisce questa partita allo stadio, non so cosa succede in città, non so come reagirebbe la società, Antonio Conte e i calciatori e non so come titolerebbero i giornali il giorno dopo: ‘Furto, Scippo’, quello che volete. Rocchi va all'Open VAR, mostra i dialoghi, le immagini e dice: ‘Decisione ineccepibile’, ha vinto la Marotta League, il complotto si è compiuto. ‘L'aveva detto il professor Trombetti che punto a punto non si vince mai con le grandi del Nord, l'aveva detto il buon Paolo De Genio, che punto a punto non si vince mai. Maledetti ci avete scippato, un altro scudetto!’

Scusate, mi sveglio, era un incubo, stavo dormendo in piedi. Voi mi dite che quello che ho detto è un déjà-vu? L'abbiamo già visto, ma davvero? Domenica? E' accaduto domenica? Cioè mi state raccontando che il Napoli a Parma stava pareggiando 0-0? Non ci credo. E l'Inter vinceva sulla Lazio 2-1 all'89’, mi state prendendo in giro? Ma che devo fare, parte di Massimo Troisi? ‘Gianni, ma tu me lo dovevi dire, almeno controllate il gas alla fine, no?’ Questo è l'unico suggerimento che vi posso dare, diceva il grande Massimo Troisi. Voi l'avete controllato il gas che avete nel cervello? Perché voi mi dite che Bisseck si è presentato con le mani dietro la schiena, ha allargato un po' il braccio e il Var Di Paolo… A proposito vicino c’era il signor Guida, l’uomo del male! Non ha detto una parola, muto, ma sotto banco aveva passato la sfogliatella a Di Paolo. Eh noi sappiamo come corromperli con la sfogliatella… E Di Paolo tra un crunch e l’altro, eh buona la sfogliatella, ha detto al signor arbitro: ‘Guarda che ti è sfuggito il rigore’, chiaro ed evidente errore. ‘Vai al monitor Chiffi’. Chiffi va al monitor e dice: ‘Oh caspita, questo è rigore. 89’, ma ora do rigore e faccio perdere lo scudetto all’Inter? E poi Marotta che fa? Mi fa cacciare dall’Italia? Qui c’è la Marotta League’. E non l’ha dato e l’Inter ha vinto lo scudetto. Ah mi dite che non è andata così? Mi state dicendo che Chiffi ha avuto il coraggio di dare il rigore? Che l’Inter ha fatto il silenzio stampa per un'ora? Che ora stanno dicendo che hanno perso lo scudetto per colpa degli arbitri? Loro! Allora esiste l'Aurelio League, sono sconvolto! Aiutatemi a capire, allora comanda Don Aurelio. Talmente perfido che ha fatto come Ferlaino. ha mandato Rosario Lo Bello a uccidere il Milan, e lui ha mandato Guida che ha mandato Di Paolo che ha mandato Chiffi ad ammazzare l'armata nerazzurra invincibile del quadriplete. E se fanno zero titoli? Colpa dell'uomo nero? Ma come si dice: ‘A carne ‘a sotto e i maccarùne ‘a coppa’.

Napoletani, ma vi volete svegliare dal sonno? Stiamo per vincere uno scudetto battendo il Cagliari, tutti sul pezzo, perché gli arbitri hanno fatto semplicemente il loro dovere. E punto appunto hanno fatto quello che dovevano fare, sapendo che le loro decisioni valevano un titolo italiano, ma hanno interpretato la cosa nella maniera più professionale possibile. E i dialoghi del Var che abbiamo sempre invocato per evitare la dietrologia di poter sentire ce li hanno spiattellati in faccia. Guardate la trasparenza, ecco quello che è accaduto. ‘Chiffi non aver paura di assegnare un calcio di rigore e non è da questi particolari che si giudica un allenatore’. Inzaghi ti sei mangiato tre scudetti in quattro anni e fai il silenzio stampa, miettete scuorno!”.