Chiariello ironico: "Mannaggia a Meret: ha tolto 4 punti! 2 a Milan e Atalanta!"

"Proprio un disastro questo ragazzo!"

"Mannaggia a Meret: ha tolto 4 punti! 2 al Milan e 2 all’Atalanta! Proprio un disastro questo ragazzo! Per certi ragni non basta il DDT ma un corso di buona educazione. Per tutti gli altri un quarto d’ora di vergogna allo specchio". Questo il commento ironico su Twitter del giornalista Umberto Chiariello dopo l'ottima prestazione contro l'Atalanta di ieri del portiere azzurro Alex Meret.