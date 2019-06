Chiariello: "James dove lo mettiamo? Toglierebbe il posto a Insigne e Mertens"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, il consueto appuntamento con l'editoradio di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC: "Quando pongo dubbi tattici, non li pongo a caso. Nessuno discute la classe di James. Il problema è: dove lo mettiamo in campo? Se al Sarri post Napoli gli dai Maradona, quest'ultimo non può giocare col 433, quindi devi fare la squadra su di lui. Negli ultimi anni c'è un trucco degli allenatori: poichè non vogliono usare il 10, cosa si sono inventati? La sotto punta, il 9 e mezzo, lo fanno giocare nel 442 dietro la prima punta, facendolo diventare un 4411. Ma James sapete a chi toglierebbe il posto? A Mertens ed Insigne. Dobbiamo migliorare proprio dove siamo forti? No, mettiamo allora James vicino a Mertens ed Insigne, quindi cambiamo sistema. E quale usiamo? O il 4312, ma necessiti di mezzali che facciano gli esterni, perchè fai il rombo, e hai bisogno del vertice basso, e Veretout non può farlo, perchè è una mezzala: avremmo, così, da una parte Allan e Callejon e dall'altra Ruiz e Zielinski. Oppure usare il 4231, più europeo ma troppo sbilanciato, a meno che non hai una mediana composta da Allan e Veretout".