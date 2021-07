Chiariello: "Koopmeiners? Grandissimo colpo, il Napoli ci guadagna se lo prende e cede Fabian"

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Tutti in Ritiro: "Koopmeiners? Sarebbe un colpo di altissimo livello, un calciatore di grandissimo spessore tecnico che alzerebbe l’asticella. Credo che il Napoli ci guadagnerebbe anche nel caso di una cessione di Fabiàn, sarebbe molto più utile alla causa azzurra. Credo anche che il Napoli dovrebbe valorizzare Gaetano, calciatore duttile e di gran valore. Cederei Elmas per monetizzare e punterei su di lui, prodotto del vivaio talentuoso e in rampa di lancio”.