Chiariello: "Koulibaly ha sofferto, ha responsabilità anche su due gol. Il 3-3 sarebbe stato un trionfo"

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Juventus Napoli: "Il Napoli per un'ora non ha toccato palla. Il primo goal subito è da calcio parrocchiale. Nel primo tempo il 4-2-3-1 non ha funzionato mentre con il 4-4-2 la squadra azzurra ha cambiato totalmente pelle e la Juventus ha visto letteralmente i sorci verdi.

Koulibaly stasera ha sofferto l'indicibile, su tre dei quattro goal ha evidenti responsabilità mentre Ghoulam è ancora lontanissimo parente di quel giocatore ammirato prima dell'infortunio. Poteva essere un 3-3 da toni trionfali contro questa Juventus, il pareggio avrebbe dato un sapore diverso ma abbiamo la consapevolezza che sarà un campionato in cui per i bianconeri non sarà facile dominare".