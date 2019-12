Chiariello: "La Roma ha un'ossatura con leader conclamati, quelli che mancano al Napoli"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Il doppio big match si apre con un pareggio 0-0 al San Siro, l'Inter sta facendo oltre quanto nelle sue possibilità, considerando la rosa ristretta. Barella e Sensi uomini decisivi per la qualità del centrocampo. La vera sorpresa di questo campionato è proprio la Roma che sembrava allo sbando, con un organico nuovo. Fonseca ha lavorato tanto, ha avuto accanto un direttore sportivo che decide, portando giocatori importanti. Hanno tolto Manolas, ma hanno preso Smalling e Mancini, dando qualità alla difesa. Squadra importante in questo torneo dove i giovani possono affermarsi con tanta serenità. C'è un'ossatura con dei leader conclamati, quelli che non ha il Napoli. Oggi vedremo se Sarri e la sua Juve sapranno riprendersi la testa della classifica oppure cadrà con la squadra più in forma del momento e che fa un bel gioco, la Lazio".