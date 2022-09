Chiariello: "La solita brutta notizia: Osimhen si fa male, ma stavolta il Napoli può farne a meno"

"La mancanza di Osimhen negli anni scorsi è stata vista come una tragedia, ma quest’anno ci sono così tante alternative in attacco".

Nel corso di 'Un Calcio alla Radio' su Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto col suo editoriale: "Il Napoli ha ricevuto la solita brutta notizia di questi tempi, un déjà-vu: Osimhen si fa male. Debolezza strutturale, sfortuna cronica, il suo modo di giocare che comporta infortuni, fatto sta che oggi c’è un comunicato che chiarisce purtroppo la sua situazione che evidenzia una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Di sicuro salta lo Spezia, sicuramente salterà i Rangers e la mega sfida col Milan, oltre alla nazionale, visti i tempi di recupero.

C’è un ‘ma’ che lascia aperto il cuore alla speranza: la mancanza di Osimhen negli anni scorsi è stata vista come una tragedia, ma quest’anno ci sono così tante alternative in attacco che ci possiamo permettere di farne a meno. Victor non è amatissimo da tutti, non è considerato un top player, ma dopo aver sbagliato il rigore col Liverpool è passata sotto traccia la sua reale prestazione, così come evidenziata da Giuntoli. Simeone ha fatto 17 gol senza rigori l’anno scorso, Raspadori ha fatto 10 gol ed è in crescendo, Lozano e Politano i gol li sanno fare: è vero che è una tegola sul Napoli, ma credo che mai come questa volta l’ottimo lavoro di calciomercato fa sì che un’assenza così importante possa passare in maniera indenne".