Chiariello: “Lo so per certo, per il post-Kvara nessun big. Ecco l’obiettivo del Napoli”

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: "Il Napoli ha detto che su questo mercato soldi da spendere non ne ha. Infatti Scuffet-Caprile 0-0, Folorunsho-Billing 0-0, Zerbin-Hasa 0-0. Il Napoli Danilo lo prende a parametro zero, perché aspetta la rescissione, Danilo viene se non succedono cose imprevedibili. Dopo la partita con la Juve Danilo sarà a Napoli, è l’uomo che vuole Conte. Anche lì 0-0. Miglioriamo tecnicamente, al posto di Rafa Marin che va a giocare, visto che non ha fatto neanche un minuto, è 0-0 economicamente.

Ora c’è questo discorso Kvaratskhleia, se porta 80mln sono benedetti per due ordini di motivi. Primo perché il giocatore si sta svalutando in maniera esponenziale, quest’estate valeva 110, già ha perso 30mln di valore in sei mesi. Perché quest’estate, se non ci fosse stato il veto di Conte, il Psg aveva offerto 110mln. E Conte ha fatto bene in quel momento ad esercitare il veto. Oggi vale 80, se fa la riserva di Neres fino a fine stagione, non ne vale neanche 50-60, il Napoli perde un capitale e non se lo può permettere. Quindi è utile vendere Kvara adesso, perché c’è il rischio che si svaluti ulteriormente. Se il Napoli lo vende, lo vende intorno agli 80mln, magari 75+5 di bonus. Al Napoli questi soldi servono anche per attenuare le perdite di bilancio che quest’anno saranno sicure, tra i 50 e i 60 milioni.

Il Napoli al posto di Kvara non vuole prendere un big, perché un big significa togliere certezze a Neres, che si è conquistato la maglia e sul quale il Napoli ha investito 30mln. Il Napoli vuole un forte esterno d’attacco che entri nelle rotazioni d’attacco, ma che si venga a giocare la maglia, sapendo che in questo momento i titolari sono Neres e Politano, cosa che Kvara non vuole accettare. Dunque più uno come Ndoye è un obiettivo del Napoli rispetto a Zhegrova che il Napoli non vuole, sono solo voci. Garnacho è una suggestione, ma costa 50mln. E a quel prezzo viene a Napoli e fa la riserva a Politano e Neres? Uno utile per il Napoli, infatti lo stanno cercando, lo so per certo, è Ndoye del Bologna. Perché entra nelle rotazioni, è un buon giocatore e sa che parte da dietro a Politano e Neres. E’ capace che fanno un prestito con obbligo di riscatto”.