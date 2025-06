Chiariello: “Lookman mercenario e mela marcia! Uno come lui non lo voglio nel mio club!”

Nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’ su Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha bocciato un eventuale acquisto di Ademola Lookman da parte del Napoli: “Lookman è una testa calda, è uno che litiga continuamente. Io non amo i calciatori mercenari, a me il calciatore mercenario fa schifo! Lo dico apertamente e spiego. Tu puoi anche chiedere la cessione, guardare i tuoi interessi, ma l’Atalanta t’ha fatto uomo perché in Inghilterra non eri nessuno. E nel momento tu ti giochi la partita decisiva di Champions, tu scendi in campo e dai l’anima.

Lui e Koopmeiners sono stati due uomini di niente, perché hanno abbandonato l’Atalanta nella partita del bisogno nella partita decisiva di Champions. Addirittura quell’altro ha presentato il certificato medico, tre giorni dopo stava benissimo. Chi ti ha fatto uomo, ti ha pagato, ti ha fatto diventare calciatore internazionale, tu devi rispettare quella maglia. Io uno come Lookman non lo voglio nel mio club, perché è mela marcia!”.