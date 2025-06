Ex Figc Valentini: "Acerbi? Non aspetti 6 giorni per scrivere a Spalletti"

Antonello Valentini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è da salvare la baracca, non andare per tre volte consecutive ai Mondiali sarebbe un disastro per tutto il calcio italiano. Non è il momento di pensare a strategie tecniche, è stato scelto un uomo che per, abnegazione, carattere e grinta, può dare una scossa all’ambiente. Ce la siamo presa con Spalletti, ma guardate anche gli atteggiamenti dei calciatori.

Posso capire che Acerbi non abbia voglia di rispondere alla convocazione, ma non può aspettare sei giorni per mandare un messaggio a Spalletti e declinare la convocazione. Mettiamo da parte i colori delle proprie bandiere e facciamo un discorso per la causa comune che è la nazionale. Sarà difficile qualificarsi ai Mondiali, dobbiamo salvare il salvabile. Ho visto cose tra Norvegia e Moldavia che non mi sono piaciute per niente, Gattuso è uno che t’attacca al muro e può servire. L’obiettivo dell’Italia saranno i play-off”.