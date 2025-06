Filardi fa il nome: "Se Meret non rinnovasse, prenderei subito questo portiere..."

vedi letture

L'ex calciatore azzurro Massimo Filardi, intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, ha parlato dei temi odierni in casa Napoli: “Conte e De Laurentiis hanno deciso di proseguire insieme, avendo trovato un accordo sulle strategie di mercato: calciatori già pronti ma anche giovani interessanti anche per la lista di serie A. E’ il punto di incontro da cui partire per costruire la prossima stagione. Lo stesso patron del Napoli si è reso conto che oggi la vera plusvalenza, la fai andando avanti nella nuova Champions. Ho totale fiducia in Conte. È tutto nelle sue mani, è lui che dà l'assenso per ogni singolo calciatore che dovrà vestire la maglia azzurra.

Io credo che si debbano toccare solo le seconde linee, e già sarà un lavoraccio per il ds Manna perché si tratta di almeno 7/8 calciatori da piazzare. Le prime linee non andrebbero assolutamente toccate compresi Anguissa e Lobotka e aumentando la competitività delle riserve il Napoli avrebbe una grande rosa. Sono ottimi i profili di Chalobah e di Beukema per la difesa, ma il mio preferito è Hien dell’Atalanta: ha fisico, è forte nell’uno contro uno, ha personalità. Nunez è interessante per 2 motivi: in primo luogo perché è un grandissimo atleta in secondo perché può giocare anche insieme a Lukaku. è un giocatore di grandissimo movimento, può girare attorno alla boa Lukaku e quindi offrire un'alternativa tattica ulteriore a Conte rispetto ad esempio a Lucca che sarebbe un vice Lukaku testuale per caratteristiche. Se Meret non rinnovasse, io andrei su Svilar della Roma, un portiere che mi piace tantissimo. Lookman lo prenderei ad occhi chiusi. Fa gol, supera l'uomo, è cattivo agonisticamente e conosce la serie A”.