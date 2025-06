Fabbroni: “Ndoye vecchio pallino, ma pista Lookman non è da abbandonare"

vedi letture

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Ndoye mi piace, è un vecchio pallino. De Bruyne dovrà giocare più avanti possibile. In quest’ottica, di fatto, avere un centrocampista difensivo è un’ottima idea. Sulle corsie offensive non escluderei la pista che porta a Lookman.

L’Atalanta è una bottega cara, ma Lookman è pronto all’uso. Spenderei qualche milioncino in più. Il Napoli sta facendo molta paura, perché sta scompaginando le certezze di mettere Inter e Juve come favorite per lo scudetto. Il Napoli parte davanti a tutte e questa è la grande novità. Inter, Milan e Juve sono ferme. L’operazione mondiale per club non sembra che stia andando bene”.