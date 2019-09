Chiariello: "Lozano da perfezionare, Insigne deve lavorare tanto se vuole giocare a sinistra"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “E' evidente che la gente si esalti per la vittoria del 2-0, ma sono le stesse che si deprimono in un 'Amen'. Lecce è una tappa da non sottovalutare, che ha sbancato in casa del Toro. Testa fredda, grande concentrazione e riprendiamo la corsa in campionato. Ieri ho visto una squadra non essendo perfetta, con grandi margini di crescita, Lozano è un giocatore da perfezionare, l'ingresso di Llorente, Insigne largo a sinistra per sua scelta, deve lavorare tanto se vuole garantire anche una fase difensiva. Il Napoli ha dimostrato di avere una squadra profonda, cattiva e determinata che ha giocato alla pari in termini di mentalità, di proposizione, di capacità di offendere e creare problemi anche alla squadra più forte di europa. Era questo che contava, il risultato è soltanto il compimento di tutto ciò".