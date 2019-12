Chiariello: "Non riesco a pensare a Gattuso come sostituto di Ancelotti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello con il suo EditoNapoli: “Qualche giornale importante parla di casting di De Laurentiis, poi il patron parla alla radio ufficiale e dà fiducia ad Ancelotti. Pensare a Gennaro Gattuso come sostituto di Carlo Ancelotti, credetemi, non ce la faccio. Voglio capire se Ancelotti ha ancora qualche margine, perché la squadra ha toccato il fondo. Il Napoli fuori dalle coppe o che fa bene in coppe e male in campionato, vi sta bene?