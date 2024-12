Chiariello: "Non tutti gli 1-0 sono uguali! A Empoli Napoli raccapricciante, a Torino dominante"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Dopo Torino-Napoli potrei dire: “Non c’è nulla da dire”. Alla fine ci sono tante cose da dire. Ieri il Napoli ha sfiorato una partita perfetta. Nessuno ha giocato male. Rrahmani è stato monumentale. La palla gol di Adams è stata pericolosa. Dopo c’è stato un incredibile errore di Coco che si è mangiato un gol clamoroso. Quelle palle gol mi hanno disturbato. Il Napoli difensivamente concede pochissimo agli avversari e raramente lascia palle gol del genere in aria di rigore a distanza così ravvicinata. Sono gli unici due nei di una partita pressoché perfetta. Milinkovic-Savic è stato un fenomeno e incisivo sulla gara. Il serbo ha fatto quattro parate decisive di cui tre mostruose. Se non fosse stato per lui, le 8 palle gol del Napoli potevano essere decisive.

Le azioni da gol sono a favore del Napoli per 8 a 2. L’1 a 0 è un risultato bugiardo, è un 3 a 0 mancato. Non tutti gli 1 a 0 sono uguali. Ad Empoli è stato raccapricciante. Il Napoli non ha fatto un tiro in porta e ha avuto un rigore un po’ generoso su Politano che è stato trasformato da Kvaratskhelia, regalando la vittoria agli azzurri. Il Napoli ha saputo gestire il match senza correre alcun rischio.

Ieri c’è stato il dominio assoluto di una squadra sull'altra. Il Napoli ha saputo gestire il risultato. Nelle prime partite il Napoli non era da scudetto perché non poteva andare avanti così per 38 partite. Contro l’Atalanta il Napoli è stato asfaltato. Contro un Milan decimato dagli infortuni e con un briciolo di fortuna gli azzurri sono andati a vincere a San Siro. Poi abbiamo pareggiato contro l’Inter e abbiamo vinto con merito la partita contro la Roma. È un Napoli che sta crescendo e sta migliorando. Vuol dire che vince e ha margini di miglioramento. Oggi possiamo dire che stiamo vedendo dei miglioramenti".