Chiariello: "Occhio a Inzaghi. Valzer panchine al via quando finirà Psg-Inter"

vedi letture

Umberto Chiariello nel corso del suo consueto editoriale del mattino su Radio Crc ha parlato del futuro di Conte e non solo: "Giornata di riflessioni dopo la fine della festa scudetto. Tutti lavorano per il futuro. Stavolta non ci sarà l'ubriacatura da scudetto di due anni fa. Non c'è improvvisazione. Si sta lavorando in modo concreto. Gli errori del passato sono stati capiti. Io non so se Conte sarà l'allenatore della prossima stagione. Lo scopriremo in tempi rapidi, forse già in questo fine settimana o all'inizio della prossima. Il vero valzer degli allenatori d'altronde comincerà dopo la finale di Champions di sabato sera. Inzaghi infatti potrebbe far saltare il tappo alla bottiglia in caso di sconfitta e addio.

Ma potrebbe anche partire vincendo perché l'offerta dall'Arabia è davvero importante. Il valzer potrebbe coinvolgere anche il Napoli qualora Conte dovesse decidere di andare via. Mai si era vista una situazione del genere sugli allenatori in Serie A. Delle prime dodici, solo Como e Fiorentina per ora non sono coinvolte. Anche il Gasp sta lasciando l'Atalanta. Se Conte dovesse restare a Napoli, potrebbe diventare oggetto di desiderio della Juve oltre alla Roma. D'altronde è juventino dichiarato e la Juve per lui sarebbe un sogno. Un'ipotesi da non scartare. A Roma sponda Lazio si parla del ritorno di Sarri".