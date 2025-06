Mertens cittadino napoletano, cons. Flocco: "Stiamo preparando una serie di sorprese"

vedi letture

“Venerdì prossimo, 6 giugno, Dries ‘Ciro’ Mertens sarà cittadino onorario di Napoli. In effetti - ha detto il consigliere comunale Salvatore Flocco e tra i promotori dell’iniziativa a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - lui è già napoletano e tra qualche giorno lo sarà anche formalmente. Sono da premiare non solo il suo attaccamento alla maglia azzurra e quello che ha fatto in campo con la SSC Napoli ma anche la sua totale integrazione nella città. Per 9 anni ha onorato Napoli anche come città, mostrando le bellezze del nostro territorio e spendendo sempre parole positive. La cerimonia solenne sancirà finalmente la sua napoletanità.

Siamo molto felici di questa iniziativa, stiamo lavorando affinchè tutto vada nel migliore dei modi. Il conferimento avverrà nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, alle ore 12.30, e stiamo preparando una serie di sorprese. Insieme alla famiglia stiamo preparando un video, anche con immagini inedite, che ripercorreranno le fasi salienti della sua esperienza in azzurro, un’esposizione delle sue maglie della sua avventura napoletana insieme ad altri cimeli. Sappiamo che i tifosi e gli appassionati sono molto legati a Mertens e stiamo studiando, insieme alla Questura, il modo giusto per consentire loro di salutare Dries. Le richieste sono tantissime, le presenze all’interno del Maschio Angioino saranno contingentate per motivi di ordine pubblico e di sicurezza"