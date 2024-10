Chiariello s'infuria: "Marelli smettila! 3° rigore non dato, arbitro condizionato da proteste di Empoli"

Nel corso di Campania Sport su Canale 21 è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello sulla giornata di campionato con il suo editoriale: "Il Napoli allunga su Inter e Juventus, ora si dirà che la squadra di Conte non convince. Ma vi snocciolo prima i dati: 7 vittorie su 7 ed un pareggio a Torino quando erano entrambe in costruzione con McTominay che era all'esordio. Il Napoli ha preso solo due gol dopo Verona, la miglior difesa del campionato. L'unico gol a Napoli di Strefezza da fuori area. 4 vittorie di fila, non accadeva da febbraio 2023, 6 cleen sheet su 8 partite. Non ne abbiamo giocate 9. Bonny e Strefezza gli unici gol subiti. Il Napoli dopo i 4 gol della Juve è la miglior difesa del campionato. Alla prima gara col Verona dobbiamo dire grazie, sia per il risultato che per come è arrivata, benedetta sconfitta perché arrivò in pieno mercato ed erano arrivati solo Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin ed era in fase di stallo e non c'era neanche Buongiorno in campo. Si attendeva l'addio di Osimhen e Conte si scusò con tutti ma al club disse così non va bene ed il Napoli si mosse cacciando i 'dindini'. 30mln Neres, 30 Lukaku, 30 McTominay e nell'ultimo giorno pure Gilmour".

Da allora il Napoli non perde più, 7 vittorie ed un pareggio. Ora si parla di corto muso, di juventinità, ma chiacchiere, aria fritta! Ne puoi vincere una con fortuna e per caso, una in cui Meret ti fa il miracolo, ma se ne vinci 7 non è più un caso è un sistema. Il Napoli non è bello, non crea tante palle gol, ma ha una fase difensiva feroce, un'applicazione feroce, operaia, mentalizzata. Conte ha deciso lui chi restava o meno, ricordate quando volevate Di Lorenzo via? Lui l'ha tenuto ed è l'alfiere del Napoli. Ha già segnato 5 gol tra Napoli e nazionale. La differenza tra chi capisce di calcio ed il popolo con i suoi umori. Ora c'è il Milan senza i due squalificati ed attualmente è a -8, ha una gara in meno ma sarebbe comunque a -5 se dovesse vincere a Bologna. Il Napoli deve alzare il suo livello di gioco, è chiaro, ma intanto Conte ha tolto problemi a Rocchi perché con Monza, Como e Lecce ci sono 3 rigori solari! Sono rigori negli anni 60, 70', 80' e nel 3000, anche senza VAR! Se il Napoli non avesse vinto, immaginate quante proteste? Le proteste mediatiche fanno diventare un rigorino quello di Empoli e gli arbitri condizionati non fischiano rigore a Politano col Lecce! Bisogna tenere altissima l'attenzione, sta storia del VAR che non può intervenire sull'intensità... Banda l'ha travolto! Marelli smettila di intortarci con la storia che diventa moviola, è rigore e punto! Quindi sì, il Napoli deve alzare il livello, ma Conte disse che partiva dai 48 gol subiti ed ora è la miglior difesa".