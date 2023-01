Chiariello: “Scudetto già vinto virtualmente, il Napoli deve solo gestire il girone di ritorno”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Domani Napoli-Cremonese di Coppa Italia, per la prima volta ci sarà una terna tutta al femminile per gli azzurri, con la famosa Ferrieri Caputi, Di Monte e Trascatti. Per la prima volta, il Napoli può chiudere il girone d’andata a 50 punti, deve andare a vincere il derby a Salerno, del tutto unilaterale, perché lo è per i tifosi della Salernitana, ma Napoli non lo vive come derby.

Quando c’è stato il derby? Qualche volta in Serie B, una Salernitana che quasi strappò la promozione al Napoli, ma è un derby che non esiste, ci si è incontrati poche volte. In Serie A ci si è visti l’anno scorso, perciò questo derby lo sentono solo a Salerno. Dopo l’8-2 e l’esonero ufficiale di Nicola, capiremo qual è l’evoluzione societaria dei granata. A lui, Salerno deve dire grazie per la straordinaria impresa dell’anno scorso. Sicuramente ha delle colpe per essere franato così, ma secondo me le colpe sono maggiormente di altri. Il Napoli deve approfittarne. Lungi da Spalletti ed i suoi ragazzi immaginare una squadra che regala punti, il Napoli dovrà soffrire per portare a casa un risultato. L’ultima volta che una squadra ha avuto da 9 punti a salire, è capitato nel 98-99, prima degli anni 2000 e chi aveva quel vantaggio vinse lo scudetto. Sono tante prime volte, come può essere che il Napoli approdi per la prima volta ai quarti di Champions.