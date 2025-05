Questa l'offerta di ADL a De Bruyne: c'è la data entro cui arriverà la risposta del belga

Aurelio De Laurentiis ha fatto la sua offerta a Kevin De Bruyne: biennale con opzione da circa 7-8 milioni di euro per il belga che sta riflettendo da tempo. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, Il centrocampista belga sta riflettendo da tempo, affascinato dalla possibilità di vivere una nuova esperienza a Napoli, città che conosce e ama da anni. In Costiera, precisamente a Sant’Agnello, otto anni fa ha celebrato il matrimonio con la modella Michele Lacroix, con cui ha avuto tre figli.

Potrebbero essere un fattore anche le referenze eccellenti arrivate da due amici e connazionali come Mertens e Lukaku, che hanno raccontato al fuoriclasse del Manchester City la passione e il calore della piazza partenopea. La decisione definitiva arriverà a breve: De Bruyne scioglierà le riserve al termine della stagione di Premier League. Entro la fine del mese si saprà se sarà “dentro o fuori” in ottica Napoli. A fare la differenza, però, non saranno i soldi: l’attuale ingaggio del giocatore è fuori portata per qualsiasi club italiano. Ma in questo caso, il cuore potrebbe pesare più del portafoglio.