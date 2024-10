Chiariello: "Scudetto? Sognare si può! Ma guardiamo Inter-Juve prima..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Questa sera ci sono l’Europa League e la Conference League. Il bilancio della Champions non è positivo per le squadre italiane. La Juventus è stata travolta da uno Stoccarda che ha dominato la partita. L’Inter e il Milan hanno salvato la faccia del campionato italiano.

Perché temere l’Inter? Non è la squadra che abbiamo visto ieri, vi avverto. In campionato la storia è diversa. I giocatori nerazzurri sono di alto livello e il confronto con le altre rose è importante. La partita di domenica tra Inter e Juventus sarà un match particolare, sono due squadre in difficoltà. Ci sono molti infortuni e le formazioni dovranno essere stravolte.

Il rendimento di Thiago Motta è stato deludente, deve trovare una quadra all’interno della squadra. Domenica, però, può stupire tutti. I giocatori bianconeri sono molto pericolosi e possono sorprendere l’Inter di Inzaghi.

Dobbiamo vincere contro il Lecce e metterci alla finestra. La corsa sarà a due o a tre per la vittoria dello scudetto? Dobbiamo capirlo. La partita tra Inter e Juventus è fondamentale anche per noi. Dobbiamo pensare partita per partita e andare a Milano sapendo affrontare gli scontri diretti.

Il campionato è lunghissimo. Adesso è il momento della concretezza. I sogni non sono proibiti a nessuno. Vediamo se a San Siro riusciremo a replicare la prestazione di Torino contro la Juventus, dopo di che dalla decima giornata in poi si potrà capire se il Napoli è nella giusta condizione per concorrere alla vittoria dello scudetto".