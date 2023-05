Chiariello: "Spalletti acido in conferenza a Udine, ad ADL non ha mai perdonato una cosa"

"La conferenza stampa di Spalletti post Udine è la peggiore nella storia di un allenatore".

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21: "La conferenza stampa di Spalletti post Udine è la peggiore nella storia di un allenatore. Stonava proprio. Era acido in corpo, si doveva togliere un sassolino dalle scarpe . Lui non ha mai perdonato De Laurentiis per il dopo Empoli dello scorso anno”.