Chiariello: "Squadra faccia qualcosa per scusarsi! ADL non si fermerà legalmente e non solo..."

In diretta a "Punto Nuovo Sport Show", il consueto appuntamento con Umberto Chiariello ed il suo editoriale sul Napoli: "E’ il momento di trovare soluzioni, De Laurentiis non medierà, ci saranno strascichi legali. Lo strappo ormai c’è stato, molti protagonisti andranno via e quindi siano i calciatori, adesso partendo da Insigne, protagonisti, di un’iniziativa. Bisogna andare a parlare con il Presidente, fare un comunicato in cui la squadra si scusa, dire che pagherà la multa e che si riprenderà, ammettendo di aver fatto un errore. Il presidente accetti le scuse, multi al minimo i ragazzi e che Ancelotti riprenda la scena, ora però c’è bisogna che ognuno faccia un passo indietro e si riprenda il cammino".